В ВКО реализуются пять крупных проектов в туризме на сумму 124 млрд теңге

Итоги летнего туристического сезона в Восточном Казахстане представлены на брифинге, состоявшемся на площадке Региональной службы коммуникаций.

С начала года Восточный Казахстан посетили 195 тысяч туристов. Из них 189 тысяч - внутренние туристы, более 6 тысяч - иностранные гости.

В регионе работают 447 объектов размещения, рассчитанных в общей сложности на 22,3 тысячи койко-мест.

В Катон-Карагайском районе, на побережье Бухтарминского водохранилища и озёр Сибинских, а также на территориях Маркаколя и Алтая продолжается развитие инфраструктуры. Благоустраиваются пляжи, ремонтируются подъездные дороги, модернизируются сети водоснабжения, канализации и электроснабжения.

В регионе продолжается работа по привлечению инвестиций в туротрасль. В настоящее время реализуются пять крупных проектов, включая «Katon Park Resort», «FOREST HILLS», «ORNEK AUYLY», «ULAR PARK» и глэмпинги на территории лесничества «Медведка». Общий объём инвестиций по данным проектам составляет 124 млрд теңге.

Одной из ключевых задач на перспективу является создание условий для круглогодичного отдыха в Восточном Казахстане. Для этого планируется повышать транспортную доступность, улучшать качество обслуживания и развивать новые туристические направления.

Горные и лесные территории Восточного Казахстана, озёра и историко-культурные объекты создают возможности для развития различных видов туризма. Работа по совершенствованию инфраструктуры, повышению доступности туристических локаций и созданию комфортных условий для посетителей будет продолжена.

Источник: РСК ВКО