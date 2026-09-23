В Маркакольском районе открыт новый спортивный модуль

Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов во время рабочей поездки в Маркакольский район принял участие в торжественном открытии нового спортивного модуля в селе Калжыр.

Общая площадь объекта составляет свыше 850 квадратных метров. Здесь будут работать пятеро тренеров-преподавателей. Спортивный модуль позволит сельским детям регулярно заниматься спортом.

«По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в области уделяется особое внимание развитию массового спорта. Верим, что в этом новом спортивном комплексе наши дети будут систематически тренироваться, побеждать на республиканских и международных соревнованиях и достигать больших высот», - сказал Нурымбет Сактаганов.

Аким области также ознакомился с работой Калжырской сельской врачебной амбулатории. Медицинское учреждение оказывает первичную медико-санитарную, амбулаторно-поликлиническую и стационарозамещающую помощь 1145 жителям села. При амбулатории работает дневной стационар на две койки. В состав амбулатории входят медицинские пункты «Казахстан», «Жанааул» и «Такыр». Здесь работают 12 человек. С начала года в селе родились семеро малышей. Случаев материнской и детской смертности не зарегистрировано.

В настоящее время на диспансерном учёте состоят более 230 жителей. Приоритет отдаётся обеспечению пациентов нужными медикаментами. Благодаря Национальной лекарственной политике, за счёт средств республиканского бюджета бесплатно отпускается до 150 лекарственных препаратов.

Глава региона обратил внимание на вопросы обеспечения доступности и качества медицинских услуг.

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