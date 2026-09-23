В средней школе села Калжыр Восточно-Казахстанской области открыли кабинет начальной военной подготовки. Ему присвоено имя Халық Қаһарманы, первого космонавта Казахстана Токтара Аубакирова.

В торжественном мероприятии приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и Токтар Аубакиров. Перед церемонией открытия они посетили мемориал Славы, посвящённый участникам Второй мировой войны, почтили память погибших на фронте воинов и возложили цветы.

Новый кабинет оснащён современными учебными пособиями и всем необходимым оборудованием для проведения занятий по начальной военной подготовке. Такое пространство теперь будет знакомить молодое поколение с заслугами первого казахского космонавта перед страной, имя которого служит примером патриотизма и ответственности.

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева мы проводим работу, чтобы создать для сельских детей такие же условия, как и в городских школах. В рамках этой работы в селе Калжыр открыт такой кабинет. Пусть дети, которые будут здесь учиться, вырастут достойными гражданами и, как наш Тохтар Онгарбаевич, прославят нашу страну», - сказал аким области.

Токтар Аубакиров рассказал собравшимся школьникам о важности образования, необходимости идти в ногу со временем и постоянно совершенствоваться. Он также ответил на вопросы детей и поделился жизненными советами.

Новый кабинет в школе Калжыра будет способствовать не только углублению знаний учащихся по начальной военной подготовке, но и формированию патриотических ценностей.

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