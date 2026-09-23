В ВКО состоялось заседание Общественного совета Восточно-Казахстанской области

В ВКО прошло очередное заседание Общественного совета Восточно-Казахстанской области, главным вопросом повестки дня которого стало избрание нового председателя этого консультативно-совещательного органа.

Кадровые изменения произошли в связи с досрочным прекращением полномочий прежнего председателя Общественного совета ВКО А.Ашимовой, которая избрана депутатом Құрылтая Республики Казахстан.

В ходе заседания члены Общественного совета путем открытого голосования единогласно поддержали кандидатуру Зарины Айдархановны Камасовой на пост председателя. Новый председатель поблагодарила коллег за оказанное доверие и отметила, что Общественный совет продолжит активную совместную работу с областным маслихатом и исполнительными органами региона.

Вектор деятельности совета останется прежним: осуществление независимого общественного контроля, проведение экспертизы нормативно-правовых актов, мониторинг расходования бюджетных средств и оперативное реагирование на социально значимые запросы жителей Восточно-Казахстанской области.

Члены Общественного совета выразили благодарность экс-председателю за вклад в развитие института гражданского общества в регионе и пожелали ей успехов в законотворческой деятельности на государственном уровне.

На заседании были рассмотрены, обсуждены и даны рекомендации по следующим проектам:

- проект постановления акимата Восточно-Казахстанской области «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных на представительские затраты и норм представительских затрат»;

- проект решения Восточно-Казахстанского областного маслихата «О внесения изменения в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2025 года №26/221-VIII «Об установлении ставок арендной платы за использование памятников истории и культуры местного значения Восточно-Казахстанской области», разработанный в соответствии с подпунктом 4-6) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;

- проект решения Восточно-Казахстанского областного маслихата «О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 22 августа 2022 года № 18/156-VII «Об утверждении Правил содержания и выгула домашних животных в Восточно-Казахстанской области, Правил отлова, временного содержания и умерщвления животных в Восточно-Казахстанской области»;

- проект решения Восточно-Казахстанского областного маслихата «О внесении изменения в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 октября 2018 года № 23/265-VI «Об определении перечня социально значимых сообщений по Восточно-Казахстанской области»;

- проект постановления акимата Восточно-Казахстанской области «О внесении изменения в постановление Восточно-Казахстанского областного акимата от 19 сентября 2025 года № 236 «Об утверждении перечня рыбохозяйственных водоемов местного значения Восточно-Казахстанской области».