В Усть-Каменогорске пройдут Дни культуры Зайсанского района

Дни культуры Зайсанского района в рамках областного проекта «Туған жер – алтын бесігім» пройдут 25 и 26 сентября в Усть-Каменогорске.

25 сентября в Восточно-Казахстанской областной филармонии (ул. Протозанова, 43) состоится тематическая выставка ««Зайсан жастары – жаңа дәуір үні», на которой будут представлены работы школьников района. В экспозицию войдут творческие проекты, в которых подрастающее поколение объединяет навыки использования искусственного интеллекта, идеи соблюдения законности и правопорядка, а также ценности инициативы « «Таза Қазақстан».

Затем состоится грандиозный гала-концерт с участием артистов из Зайсанского района.

26 сентября, с 8:00, на территории ОРЦ «Алтай» (ул. Жибек Жолы, 44) пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции из Зайсанского района. В этот же день состоятся культурно-просветительские мероприятия, а также соревнования по традиционным казахским видам спорта.