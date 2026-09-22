Сегодня в акимате Восточно-Казахстанской области подписан важный меморандум с крупным инвестором.

История проекта, который будет реализовываться на месторождении «Ново-Березовское» в Глубоковском районе, началась не сегодня. В октябре прошлого года на Kazakhstan Global Investment Roundtable в Астане аким ВКО Нурымбет Сактаганов подписал меморандум с Dengbo Success Minerals Ltd. Компания планирует добычу и переработку медно-цинковых руд на месторождении «Ново-Березовское».

Теперь договорённости получают социальное продолжение. В новом меморандуме отдельно прописано участие инвестора в развитии территории. В частности, речь идёт о содержании участка районной дороги в посёлке Верхнеберезовский, приоритетном трудоустройстве местных жителей при наличии соответствующих вакансий - всего планируется создать до 500 рабочих мест. При этом трудоустраивать смогут и выпускников Глубоковского технического колледжа.

Отдельный акцент будет сделан на развитии поселка Верхнеберёзовский. Компания примет участие в содержании участка районной автодороги. В 2027-2035 годы планируется профинансировать социальные проекты села на сумму до полутора миллиардов теңге. Это - поддержка социально уязвимых жителей, укрепление материально-технической базы соцобъектов и другие инициативы, перечень которых стороны будут определять совместно.

Инвестор намерен разработать программу восстановления и модернизации многоквартирного жилого фонда. И ещё одно конкретное решение - это приобретение и передача специализированного автомобиля для перевозки людей с инвалидностью, в том числе использующих кресла-коляски.

Меморандум предусматривает при этом и более широкое участие местного бизнеса в проекте. Компания планирует увеличить долю местных товаров, работ и услуг, нужных для работы предприятия.

Со своей стороны, акимат Восточно-Казахстанской области будет сопровождать инвестиционный проект в пределах своих полномочий, координировать взаимодействие компании с госорганами и содействовать решению возникающих административных вопросов.

«Новые рабочие места, дороги, жильё, поддержка социальной сферы - именно такие конкретные социально-ответственные проекты должны ощущать на себе жители территорий, в которых работает инвестор», - отметил Нурымбет Сактаганов.

Для Восточного Казахстана принципиально, чтобы крупные инвестиции давали результат не только на производственной площадке. Новые предприятия должны создавать рабочие места, вовлекать местный бизнес и участвовать в развитии населённых пунктов, в которых они работают. Именно такой подход сегодня становится основой взаимодействия региона с инвесторами.

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