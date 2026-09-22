Жителям ВКО напомнили о необходимости уплатить налог на имущество до 1 октября

На площадке Региональной службы коммуникаций состоялся брифинг, в ходе которого исполняющий обязанности заместителя руководителя Департамента государственных доходов по ВКО Шарип Сейкенов рассказал о порядке уплаты налога на имущество физических лиц, нарушениях, выявленных по уведомлениям камерального контроля, и требованиях по исполнению налоговых обязательств.

Согласно налоговому законодательству, срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2025 год истекает 1 октября 2026 года. В текущем году в регионе налог на имущество начислен 316 808 налогоплательщикам на общую сумму 325 млн тенге. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 65,4 млн тенге, или на 25%.

При несвоевременной уплате налога на задолженность начисляется пеня, а также могут применяться меры принудительного взыскания. В их числе - блокировка банковских счетов, наложение ареста на имущество, удержание задолженности из заработной платы и ограничение на выезд за пределы страны. Кроме того, частные судебные исполнители могут дополнительно взыскать 25% от суммы задолженности.

В ходе брифинга также были рассмотрены вопросы камерального контроля. В соответствии с изменениями в налоговом законодательстве при выявлении несоответствий налогоплательщику направляется уведомление. Если налогоплательщик согласен с выявленными нарушениями, он должен устранить их в установленном порядке. В случае несогласия он вправе представить обоснованное объяснение причин возникновения выявленных несоответствий.

Среди наиболее распространённых нарушений, выявляемых в рамках камерального контроля, - ошибки в декларациях по налогу на добавленную стоимость, занижение или завышение суммы НДС, завышение вычетов по корпоративному подоходному налогу, занижение доходов, а также неполное отражение доходов от реализации имущества.

С начала 2026 года по итогам отчётного периода за 2025 год направлено 1 378 уведомлений по корпоративному подоходному налогу, 1 244 - по индивидуальному подоходному и социальным налогам и 1 601 - по налогу на добавленную стоимость.

Специалисты рекомендуют жителям области не откладывать уплату налога на имущество и погасить обязательства в установленный срок. Проверить наличие налоговой задолженности и произвести оплату можно через официальный сайт Комитета государственных доходов, портал электронного правительства, приложение e-Salyq Azamat, а также мобильные приложения банков второго уровня.

Источник: РСК ВКО