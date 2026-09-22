В ВКО для контроля качества дорожных работ используется цифровая система «KazRoadLab»

Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов принял участие в заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова. На нем обсуждались вопросы дорожного движения и обеспечения безопасности пешеходов.

В Восточно-Казахстанской области продолжается работа по обновлению дорожно-транспортной инфраструктуры, повышению качества дорог и обеспечению безопасности движения. В текущем году в регионе планируется отремонтировать 630 километров дорог. С начала года установлено и обновлено 1,5 тысячи дорожных знаков, нанесена дорожная разметка на площади 152 тысячи квадратных метров.

По информации Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, особое внимание уделяется контролю качества дорожных работ. В этом направлении используется цифровая система «KazRoadLab» Национального центра качества дорожных активов. Экспертиза материалов, используемых при строительстве дорог и проектов, проводится в электронном формате. То есть весь процесс от отбора проб материалов до выдачи заключения контролируется посредством цифровой системы.

Наряду с этим, уделяется внимание сохранности дорожной инфраструктуры. Так, на дороге «Улкен Нарын – Курчум» установлен комплекс, автоматически измеряющий весовые параметры большегрузных транспортных средств. Для оперативного информирования водителей о состоянии дорог и погодных условиях на выездах из населенных пунктов, на участках с высоким риском аварий и схода снежных лавин установлены четыре электронных информационных табло.

«За восемь месяцев 2026 года в Восточном Казахстане зарегистрировано более 700 дорожно-транспортных происшествий. В числе основных нарушений, ставших причиной ДТП: несоблюдение скоростного режима (200 случаев), нарушение очередности проезда (131 случай) и нарушение правил проезда пешеходного перехода (115 случаев). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается снижение основных показателей. В частности, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 15,3 процента - с 863 до 731, число погибших на 37,8 процента - с 37 до 23, число пострадавших на 15,1 процента - с 1 245 до 1 057», - сообщается в информации.

Кроме этого, сократилось количество происшествий с участием пешеходов. Число случаев наезда на пешеходов уменьшилось на 45,5 процента, количество пострадавших пешеходов на 35 процентов.

Одним из важных направлений обеспечения безопасности дорожного движения является безопасность пешеходов. По данным Департамента полиции ВКО, в области создано около 50 километров велосипедных дорожек. Пешеходные переходы и участки с высоким риском аварий регулярно проверяются, по выявленным недостаткам принимаются соответствующие меры.

В Усть-Каменогорске введены в эксплуатацию 8 цифровых пешеходных переходов, оборудованных лазерной подсветкой. На двух из них предусмотрена возможность автоматического выявления административных правонарушений и передачи информации в систему Единого реестра административных правонарушений. Сейчас ведутся работы по их подключению к системе. В целях повышения безопасности детей возле школ установлено более 1 100 дорожных знаков. Возле 98 школ уложен асфальт, а возле 157 школ организованы специальные площадки для парковки автомобилей.

В Восточном Казахстане работа по снижению количества дорожно-транспортных происшествий и формированию безопасной среды на дорогах будет продолжена и в дальнейшем.

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