В ВКО в этом году водой обеспечили около 8,5 тысячи гектаров посевных площадей

В Восточном Казахстане подвели итоги вегетационного периода. В течение поливного сезона водой было обеспечено около 8,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

Об этом на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил директор Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Даулет Жанысов.

В ведении филиала находятся водохранилища Үйдене, Қандысу и Алебастр на реке Ұлан. Кроме того, филиал обслуживает 7 гидроузлов и водозаборных сооружений, а также 45 магистральных каналов.

В этом году было оформлено 14 разрешений на специальное водопользование. Общий лимит водозабора составил 214,424 млн кубометров.

В период полива с сельхозтоваропроизводителями заключено 809 договоров. Согласно заключенным соглашениям, планировалось подать 47 893,1 тыс. кубометров воды для орошения 9 606,2 гектара. Фактически водой обеспечено 8 473,994 гектара, на которые подано 40 443,403 тыс. кубометров воды.

На Зайсанском производственном участке для орошения 4 732,8 гектара использовано 26 410,649 тыс. кубометров воды. На Акжарском участке на 419,594 гектара подано 2 923,854 тыс. кубометров, на Курчумском - 11 108,9 тыс. кубометров для орошения 3 321,6 гектара.

На Курчумском производственном участке запланированный объем водоподачи выполнен в полном объеме. По словам специалистов, в течение всего сезона сотрудники филиала обеспечивали сельхозтоваропроизводителей необходимым объемом воды в установленные сроки.

Поливные работы в регионе проводились на трех производственных участках и продолжались до завершения вегетационного периода.

Источник: РСК ВКО