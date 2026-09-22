Департамент полиции ВКО предупреждает: не поддавайтесь на уловки мошенников!

Злоумышленники умело играют на эмоциях: пугают звонками о близких, якобы попавших в беду, заманивают обещаниями лёгких выигрышей, присылают фальшивые уведомления о блокировке карт и выманивают деньги через сайты объявлений или взломанные аккаунты друзей. Их главная цель — застать вас врасплох, лишить контроля и заставить действовать необдуманно.

Запомните главное правило: сохраняйте спокойствие и никогда не передавайте посторонним секретные СМС-коды, PIN-коды и реквизиты банковских карт. Не совершайте предоплату незнакомцам и обязательно перепроверяйте тревожную информацию — лично позвоните родственнику или в банк.

Будьте бдительны и не дайте себя обмануть! Если вы столкнулись с действиями мошенников, незамедлительно обращайтесь на канал «102».

Источник: ДП ВКО