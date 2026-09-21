Полицейские ВКО прошли обучение в рамках международной программы PREVECA II

В Восточно-Казахстанской области прошёл семинар-тренинг «Профилактика насильственного экстремизма для правоохранительных органов».

Обучение организовано Фондом информационной поддержки развития общества совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) и преподавателями Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова.

PREVECA II — международная региональная программа, направленная на предупреждение насильственного экстремизма в странах Центральной Азии. В Казахстане она реализуется в партнёрстве с Министерством внутренних дел и предусматривает обучение специалистов, развитие практических инструментов раннего выявления рисков и обмен международным опытом.

В тренинге приняли участие сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних ОП района Алтай, а также отделов полиции Риддера и Усть-Каменогорска.

Участники обсудили своевременное выявление возможных рисков, работу с подростками группы риска и предупреждение вовлечения молодёжи в деструктивную деятельность. Особое внимание уделили практической части: полицейские разбирали реальные ситуации, работали в командах и обменивались опытом. Кроме этого, рассмотрели вопросы повышения правовой грамотности несовершеннолетних и эффективной работы с молодёжью.

По итогам тренинга всем участникам вручили сертификаты, а в отдельных номинациях команды и сотрудники полиции были отмечены благодарственными письмами.

Полученные знания и практические навыки сотрудники смогут применять в повседневной работе с несовершеннолетними и своевременно реагировать на возможные риски.

Источник: ДП ВКО