Новый проект по развитию сельских школ утверждён в ВКО

Попечительский совет общественного фонда «Қазақстан халқына» единогласно одобрил благотворительный проект «QH Rural School: Равные возможности - Восточно-Казахстанская область».

Проект призван сократить разрыв в качестве образования между сельскими и городскими школами в нашем регионе и обеспечить учащимся из глубинки равный доступ к современным образовательным ресурсам, технологиям и качественному обучению.

В заседании Попечительского совета принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

В настоящее время в восточном регионе страны действуют 347 государственных общеобразовательных школ (почти 99.000 учеников), из них - 258 школ (74,4% от общего числа) находятся в сёлах, где обучаются свыше 33.000 детей.

Большинство таких сельских учебных заведений - это малокомплектные школы. Новый проект призван, прежде всего, расширить возможности сельских школ и повысить качество предоставляемого ими образования.

Проект охватывает два ключевых взаимодополняющих направления. Первое - это развитие малокомплектных школ, в том числе и тех, которые внедряют цифровые технологии и укрепляют сетевое сотрудничество между учебными заведениями.

В регионе определят 14 опорных школ, которые будут оказывать поддержку двум-трём малокомплектным школам. А к каждой из восьми опорных школ будут прикреплены по три малокомплектные школы и т.д. Расстояние между этими учебными заведениями - от 2 до 65 км.

Второй компонент программы направлен на развитие сельских школ, укомплектованных необходимым педагогическим составом. Планируется оснастить кабинеты физики, химии и биологии современным лабораторным оборудованием, а также регулярно повышать квалификацию учителей и внедрять практико-ориентированный подход к обучению.

Таким образом, проект направлен на техническое оснащение школ, модернизацию школьной инфраструктуры, систему наставничества, обеспечение современными учебными пособиями.

Проект будет реализовываться при участии акимата ВКО, которым профинансирована подготовка учителей и ремонт учебных классов, обеспечено увеличение скорости интернет-соединения, выплата дополнительных надбавок педагогам, проводящим онлайн-уроки.

Региональное управление образования провело процедуры госзакупок и заключило контракты на проведение курсов повышения квалификации для более чем 660 педагогов и администраторов из 36 малокомплектных школ, а также для 594 педагогов и администраторов из 30 полнокомплектных школ.

Всего в рамках проекта обучение пройдут 1255 работников образования и школьных администраторов. В течение первого года для учителей физики, химии и биологии из 36 малокомплектных школ пройдут офлайн и онлайн-мастер-классы, посвященные организации лабораторных и практических занятий.

Кроме того, план предусматривает два визита наставников в каждую школу для анализа работы учителей и оказания им методической поддержки. Педагоги также получат доступ к онлайн-курсу по организации лабораторных работ.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил устранение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами в качестве стратегического приоритета. Сегодня особое внимание уделяется цифровизации и развитию новых технологий в этой сфере. Масштабная поддержка, оказываемая фондом «Qazaqstan Halqyna», - это не просто обновление материально-технической базы. Это -ьпрямая инвестиция в будущее наших детей, в их уверенность в себе и в возможность получить качественное образование в родных селах», - отметил Нурымбет Сактаганов.

Проект «QH: Сельская школа - равные возможности (Восточно-Казахстанская область)» является продолжением деятельности фонда «Qazaqstan Halqyna» по поддержке сельских школ. Ранее аналогичные проекты, реализованные фондом в различных регионах страны, охватили в общей сложности 1142 школы.

Основная цель инициативы в ВКО - повысить качество образования в сельских школах и создать равные условия для получения учащимися современного образования, независимо от места их проживания.

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