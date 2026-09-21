В Восточном Казахстане особое внимание уделяется развитию инклюзивного образования

Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов принял участие в заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова. На заседании был рассмотрен вопрос создания благоприятных условий для обучения и развития детей с особыми потребностями.

В регионе проводится системная работа по развитию инклюзивного и специального образования, направленная на обеспечение доступности образовательных услуг.

В области проживают 13 200 детей с особыми потребностями, из них: 2 801 ребенок дошкольного возраста, 10 399 детей школьного возраста, более 1 400 детей имеют нарушения коммуникации и социального взаимодействия.

В Восточном Казахстане функционируют четыре учреждения, оказывающих психолого-медико-педагогическую консультативную помощь, реабилитационный центр и центр аутизма. Для обучения и воспитания детей с особыми потребностями работают 7 специальных школ, 5 специальных дошкольных организаций, 7 частных специальных школ и детских садов. Для осуществления специальной психолого-педагогической поддержки введено около 450 ставок педагогов-ассистентов. Кроме того, в целях оказания методической поддержки педагогам разработано методическое пособие «Школа для всех». Пособие успешно применяется не только в регионе, но и в других областях страны.

Для родителей детей с особыми потребностями разработана «Маршрутная карта». Это - практический алгоритм действий по получению услуг в сфере образования, спорта и эффективной организации досуга. Данный маршрут разработан с целью облегчения поиска мест обращения в необходимые организации и учреждения для родителей детей с расстройствами аутистического спектра.

По данным Управления занятости и социальных программ ВКО, в целом по области проживают более 29 тысяч лиц с инвалидностью.

«В связи с днем закрытия Семипалатинского ядерного полигона, за счет средств местного бюджета детям с особыми потребностями была выплачена единовременная выплата в размере 15 тысяч тенге. Для обеспечения равных возможностей граждан с инвалидностью и их полноценной адаптации в обществе регулярно предоставляются технические средства реабилитации и социальные услуги. Ежегодно по данному направлению исполняется 14-15 тысяч заявок. Одним из эффективных методов реабилитации является иппотерапия. В регионе услуга иппотерапии предоставляется с 2024 года. В прошлом году с общественным объединением «Ақтай» был заключен договор на 2025-2027 годы, в рамках которого предусмотрено непрерывное оказание услуг 112 людям», - узнаем в информации.

В настоящее время в селе Дайыр Зайсанского района 50 лиц с инвалидностью получают услуги иппотерапии. Работа в данном направлении будет продолжена и в дальнейшем.

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