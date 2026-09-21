В ВКО перевели антинаркотическую профилактику на системную основу

На заседании Регионального межведомственного штаба под руководством акима Восточного Казахстана Нурымбета Сактаганова подвели итоги комплексной работы по профилактике наркомании.

В Управлении здравоохранения ВКО отчитались о результатах большой антинаркотической кампании. Медицинские работники Восточно-Казахстанского областного Центра психического здоровья объединили усилия с прокуратурой, полицией, ДКМФК и ДЧС для масштабной информационной и лечебной деятельности. За время кампании врачи и эксперты провели 25 крупных межведомственных мероприятий. В фокусе внимания были подростки, студенты, военнослужащие и трудовые коллективы региона.

Так, были организованы лекции, круглые столы, семинары, а также Дни открытых дверей с анонимной консультацией врачей психиатров-наркологов для всех желающих. Для раннего выявления лиц из группы риска специалисты организовали добровольное тестирование на употребление поверхностно-активных веществ (ПАВ).

Об итогах масштабной работы по противодействию наркомании сообщили и сотрудники Департамента полиции ВКО. Полицейскими было выявлено 202 наркоправонарушения, в том числе, пресечено 92 факта сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято 267 кг наркотических средств. Благодаря системе «Кибернадзор», правоохранители смогли заблокировать почти тысячу сайтов и ресурсов, распространявших наркотики.

По данным Управления по противодействию наркопреступности региона, совместные усилия полиции, госорганов, волонтеров и общественности позволили значительно усилить профилактику, особенно среди молодежи. Правоохранители провели 43 профилактических мероприятия с охватом больше 31 тысячи человек. При этом в акциях, рейдах и спортивных событиях активно участвовали 45 волонтёров и членов Совета по профилактике наркоправонарушений.

В Международный день борьбы с наркоманией на областном фестивале «Free Life Fest» собралось свыше двух с половиной тысяч участников.

Всего, по данным местных стражей порядка, с начала года в Восточно-Казахстанской области прошло порядка 500 антинаркотических мероприятий с охватом 107.000 человек.

«Борьба с наркопреступностью - основная задача для обеспечения национальной безопасности на региональном уровне. Сегодняшние вызовы, связанные с цифровизацией наркобизнеса, требуют от нас перехода от точечных профилактических акций к непрерывной системной работе. Департаменту полиции совместно с управлениями образования, цифровизации и внутренней политики необходимо активизировать мониторинг интернет-пространства для оперативного выявления и блокировки противоправных ресурсов, а также пресечения каналов распространения синтетических веществ.

Управлению здравоохранения нужно усовершенствовать алгоритмы раннего выявления лиц, входящих в группы риска, и усилить лечебно-реабилитационную работу. Скоординированная деятельность всех госорганов и институтов гражданского общества в этом направлении находится на моем личном контроле», - заключил аким области Нурымбет Сактаганов.

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