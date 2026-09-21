В ВКО отозвано 15 лицензий на старательство

Управлением предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области по результатам контрольных мероприятий отозвано 15 лицензий на старательство у недропользователей, допустивших нарушения требований законодательства Республики Казахстан.

В рамках мониторинга проведены выездные проверки участков недропользования, в ходе которых проверялось соблюдение условий лицензий и требований законодательства Республики Казахстан. Выявлены, в том числе, случаи осуществления старательских работ с использованием недопустимой механизации, а также иные нарушения установленных требований.

В управлении предпринимательства и промышленности продолжают осуществлять контроль за соблюдением недропользователями требований законодательства и условий предоставленных лицензий. В случае выявления нарушений и их неустранения в установленные сроки, будут приниматься соответствующие меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.