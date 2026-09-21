Восточно-Казахстанская область и Польша укрепляют экономические связи

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провел официальную встречу с Временным поверенным в делах Республики Польша в Республике Казахстан Михалом Лабендой. Стороны обсудили достигнутые результаты совместной работы и перспективные направления для углубления партнерства.

«Наш регион открыт для новых совместных инвестиционных проектов. Цифры наглядно подтверждают, что интерес к сотрудничеству растет, особенно в агропромышленном секторе. Мы готовы предоставлять инвесторам необходимую поддержку и создавать комфортные условия для ведения бизнеса на территории Восточного Казахстана», - подчеркнул аким области Нурымбет Сактаганов.

В свою очередь, Михал Лабенда отметил высокий экономический потенциал региона.

«Польша видит в Восточном Казахстане надежного и стратегически важного партнера. Мы заинтересованы не только в стабильных поставках качественной сельскохозяйственной продукции, но и в расширении промышленного и технологического взаимодействия между нашими предприятиями», - сказал он.

Динамика торговли в цифрах такова: за январь-июль этого года товарооборот между регионами составил около 4.900 тысяч долларов. Таким образом, заметен рост до 109% к аналогичному периоду минувшего года (4 407,5 тысяч долларов). Экспорт товаров из Восточного Казахстана вырос на 117% и составил свыше двух с половиной тысяч долларов (в 2025 году - больше 2.170 тысяч). Основную долю поставок занимают семена льна - 40%, семена рапса - 39%, материалы растительного происхождения - 14%.

Импорт товаров из Польши составил 2 279,6 тысяч долларов. Это показывает стабильные 101% к прошлому году (примерно 2.240 тысяч). Регион активно импортирует полиацетали, полиэфиры и эпоксидные смолы - 14%, краски и лаки на основе синтетических полимеров - 12%, готовые связующие вещества для литейных форм и химпродукты - 9,5%.

Встреча завершилась договоренностью сторон продолжать открытый диалог и содействовать прямому контакту между бизнес-сообществами ВКО и Польши.

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