«Нет наркомании!»: Молодежь ВКО обсудила, как противостоять наркопреступности

О наркотиках молодым людям важно говорить до того, как проблема коснётся их лично. Этому был посвящён областной молодёжный форум, который прошёл в Усть-Каменогорске на базе общеобразовательной школы №41.

Встреча объединила старшеклассников, студентов колледжей и представителей молодёжных организаций. Участники говорили о последствиях употребления наркотиков, ответственности за их незаконный оборот и о том, как не поддаться негативному влиянию.

Форум продолжился на трёх тематических площадках. Участники разбирали вопросы психологической устойчивости, влияния окружения и формирования зависимости, выполняли практические задания и участвовали в обсуждениях.

В ходе занятий ребята в интерактивном формате получили необходимую информацию и смогли обсудить актуальные вопросы профилактики.

Источник: ДП ВКО