В ВКО состоялась церемония награждения победителей национального конкурса «Мерейлі отбасы»

В Курчуме состоялась церемония награждения победителей областного этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы». В этом году участие в конкурсе приняли 163 семьи со всего Восточного Казахстана, а в областной этап прошли 13 семей, ставших достойными представителями своих городов и районов.

Мероприятие прошло в концертном зале районного Дома культуры и объединило представителей руководства области, членов областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, общественности, а также семьи-победители районных и городского этапов.

На церемонии отмечено, что «Мерейлі отбасы» — это не просто конкурс, а важная площадка для популяризации семейных ценностей, уважения к старшим поколениям, преемственности традиций и воспитания детей.

Особое внимание было уделено историям семей, которые на протяжении десятилетий сохраняют взаимное уважение, поддерживают друг друга и вносят вклад в развитие родного края.

Специальные дипломы и денежные сертификаты по 200 тысяч тенге получили победители городского и районных этапов конкурса. Среди них — семья Қайрат из Усть-Каменогорска, Пантелейчук из района Алтай, Аубакировы из Зайсанского района, Серікқалиевы из Катон-Карагайского района, Слямбековы из Тарбагатайского района, Синельниковы из Шемонаихинского района, Тоқпаевы из Уланского района и Бұкановы из Маркакольского района. Каждая из семей имеет свою историю, но объединяет их одно — крепкие семейные отношения, трудолюбие, уважение к традициям и стремление дать достойное воспитание детям.

Так, семья Қайрат из Усть-Каменогорска сочетает профессиональные достижения родителей с бережным отношением к национальному языку, культуре и семейным традициям. Семья Пантелейчук из района Алтай уже 27 лет вместе, воспитывая двух сыновей, которые добились высоких результатов в международных интеллектуальных соревнованиях. 33 года семейной жизни объединяют Аубакировых из Зайсанского района. Их дети связали свою профессиональную жизнь с образованием и развитием молодого поколения.

Еще одним примером служит семья Серікқалиевых из села Ақсу Катон-Карагайского района, где родители своим трудом передают детям любовь к родной земле и национальной культуре. Семья Слямбековых из Тарбагатайского района внесла значительный вклад в развитие физической культуры и спорта. Синельниковы из Шемонаихинского района вместе уже 43 года, а Тоқпаевы из Уланского района на протяжении 37 лет сохраняют семейные традиции и поддерживают достижения своих детей в сфере культуры и искусства. Семья Бұкановых из Маркакольского района воспитывает пятерых детей и уже становилась победителем областного конкурса «Парасатты отбасы».

Особенным моментом церемонии стало награждение победителей областного этапа конкурса.

Первое место областного этапа завоевала семья Мәденовых из Курчумского района. За плечами супругов - 52 года семейной жизни, пятеро детей и десять внуков. Глава семьи Шаурахмет Мәденов - ветеран педагогического труда, Почетный гражданин Курчумского района, активный общественный деятель и сторонник развития спорта. Его супруга Гүлжанат Қылышбаева - ветеран педагогического труда, посвятившая значительную часть жизни воспитанию подрастающего поколения. Семья активно участвует в общественной жизни и занимается благотворительностью. Их жизненный путь стал примером трудолюбия, ответственности, уважения к людям и любви к родной земле.

Второе место присуждено семье Камбаровых из Үлкен Нарынского района. За 14 лет совместной жизни супруги воспитали четверых детей. Их семья стала примером межнационального согласия, взаимного уважения и поддержки. Победителям вручены диплом и сертификат на 500 тысяч тенге.

Третье место заняла семья Курмашевых из Глубоковского района. Семейный стаж супругов составляет 33 года. Они воспитывают пятерых дочерей, каждая из которых добивается успехов в учебе и профессиональной сфере. Семья награждена дипломом и сертификатом на 400 тысяч тенге.

«Мерейлі отбасы» традиционно становится площадкой, где чествуют семьи, сохраняющие лучшие нравственные и культурные традиции. Истории победителей показывают, что крепкая семья строится на доверии, взаимной поддержке, уважении и ежедневном труде каждого ее члена.

В рамках церемонии для гостей были организованы выставки национальных украшений, изделий из бисера и продукции местных производителей одежды.

Завершилась церемония праздничной концертной программой, подготовленной творческими коллективами Курчумского района. Перед гостями выступили детский хореографический ансамбль «Асылым», местные исполнители и творческие коллективы районного Дома культуры.