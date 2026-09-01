Новый учебный год - новые знания и возможности: аким ВКО поздравил с Днём знаний жителей региона
Сегодня для тысяч школьников и студентов Восточного Казахстана начинается новый учебный год. С 1 сентября учащихся, педагогов и родителей поздравил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.
«Дорогие школьники, студенты, родители и учителя!
Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового 2026-2027 учебного года!
Первое сентября - это не просто начало учебного года. Для кого-то это первый школьный звонок, новая школа и первые открытия, для кого-то - новый класс, важные экзамены, выбор будущей профессии и следующий шаг к своей мечте.
Перед системой образования Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил важные задачи - обеспечить высокое качество образования и создать условия для всестороннего развития детей. Наша общая задача сделать так, чтобы каждый ребёнок в Восточном Казахстане имел равные возможности для получения качественных знаний и раскрытия своих способностей.
Мы продолжим развивать школьную инфраструктуру региона. Сегодня строятся новые школы, учебные заведения оснащаются современным оборудованием. Все 347 школ области обеспечены доступом к интернету.
Но образование - это не только здания и технологии. В его основе всегда будут человек, знания и стремление развиваться. Именно поэтому особое внимание мы будем уделять развитию человеческого капитала, образования, науки и инноваций - стратегическим направлениям, закреплённым в нашей Конституции.
Дорогие ребята! Желаю вам не бояться задавать вопросы, пробовать новое, раскрывать свои таланты и уже сегодня думать о том, кем вы хотите стать завтра. Пусть знания помогают вам выбирать свой путь и уверенно идти к своим целям.
Учителям и родителям желаю терпения, мудрости и сил. Ваш вклад в будущее наших детей невозможно переоценить.
Пусть новый учебный год принесёт много интересных открытий, добрых встреч, ярких идей и заслуженных побед!
С Днём знаний! Успехов в новом учебном году!
С уважением, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов».