В День знаний спасатели ВКО напомнили школьникам о безопасности

1 сентября сотрудники ДЧС ВКО провели лекции по безопасности в школах и напомнили правила поведения при чрезвычайных ситуациях.

Спасатели поздравили учеников, родителей и педагогов с новым учебным годом, а также рассказали о правилах, которые помогут избежать несчастных случаев и пожаров.

Как отметили специалисты службы ЧС, спасательные операции с участием детей происходят очень часто. С начала года сотрудниками ДЧС спасено 27 детей из различных экстренных ситуаций.

Спасатели просят родителей быть ответственнее и не оставлять детей дома без присмотра.