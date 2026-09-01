Аким ВКО на встрече с жителями Риддера рассказал о подготовке к отопительному сезону

В Риддере продолжается системная работа по улучшению теплоснабжения города. Подготовка к предстоящему отопительному сезону находится на особом контроле областного акимата. Об этом сообщил аким ВКО Нурымбет Сактаганов на отчётной встрече с жителями Риддера.

В этом году на ремонт Риддерской ТЭЦ и тепловых сетей из резерва Правительства РК и областного бюджета направлено 2,6 млрд тенге.

В настоящее время ведутся ремонтные работы на 12 участках тепловых сетей, общей протяжённостью 3,3 км. Основная цель - снизить износ системы теплоснабжения и максимально уменьшить риск аварийных ситуаций в отопительный сезон.

При полном завершении запланированных работ уровень износа ТЭЦ планируется снизить с 43,3% в 2025 году до 41,5%, а тепловых сетей - с 59,1% до 56,7%.

Отметим, что масштабные работы на объектах теплоэнергетики Риддера проводились и в прошлом году. В результате износ ТЭЦ удалось снизить с 45,7% до 43,3%, а тепловых сетей - с 66,8% до 59,1%.

Аким области подчеркнул важность качественного и своевременного завершения подготовки к отопительному сезону. Областному управлению энергетики и ЖКХ совместно с акиматом Риддера поручено своевременно завершить все ремонтные работы на Риддерской ТЭЦ и тепловых сетях, обеспечить полную готовность объектов к отопительному сезону и освоение выделенных средств.

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