В Риддере открылась современная школа для 600 школьников

Сегодня в городе Риддер состоялась торжественная церемония открытия новой общеобразовательной школы на 600 учащихся с государственным языком обучения, построенной за счет собственных средств ТОО «Казцинк».

В мероприятии принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Масштабный социальный проект реализован в пятом микрорайоне города. Общая площадь нового учебного заведения составляет больше 10.000 квадратных метров. Трехблочное здание спроектировано и оснащено в строгом соответствии с передовыми стандартами безопасности и комфорта.

«В этом году в нашей области почти 10 тысяч детишек впервые переступают порог школы, больше 60 из них приняты в эту школу «Шаңырақ». А всего в новом учебном году введены в эксплуатацию три новые школы: в приграничном Маркакольском районе, в районе Самар и промышленно развитом городе Риддере. Пусть современная школа-гимназия «Шаңырақ» на 600 мест станет в будущем фундаментальным образовательным учреждением, которое будет вести за собой образование и инновации, а также воспитывать образованную, конкурентоспособную молодежь нашей страны. С новым учебным годом!», - сказал глава региона.

В учебном заведении созданы все условия для получения учащимися качественного образования и творческого развития: просторные учебные кабинеты для 5-11 классов, специализированные мастерские, современная библиотека, ресурсный центр, а также полностью изолированная и безопасная учебная зона для учащихся начальных классов. В здании предусмотрены большой и малый спортивные залы, актовый зал на 135 мест, полноценный медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога.

Особое внимание уделяется качественному питанию детей. Для этого в школе оборудована современная столовая.

Прилегающая к школе территория также превратилась в многофункциональную спортивно-игровую площадку. Здесь оборудованы современные площадки для футбола, волейбола и баскетбола, профессиональная беговая дорожка длиной 250 метров, комфортные игровые и зоны отдыха для детей разных возрастных групп.

Ввод новой школы в эксплуатацию даст мощный импульс развитию образовательной инфраструктуры города и создаст для подрастающего поколения комфортную и технологичную среду.

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