Аким ВКО встретился с жителями Глубоковского района

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов встретился с жителями Глубоковского района в селе Горная Ульбинка. Главные тезисы, которые были озвучены на встрече: транспортная инфраструктура, социально-экономическое развитие района, развитие туризма, подготовка к отопительному сезону.

Дорожная инфраструктура - один из ключевых факторов развития Глубоковского района, особенно с учетом туристического потенциала территории. Протяженность дорожной сети района составляет 446 км. В прошлом году отремонтировано почти три километра местных дорог в селе Быструха.

В текущем году продолжается реконструкция дорожной инфраструктуры в селе Бобровка. Из 7 км участка 5 км уже уложены асфальтобетоном. На текущий ремонт дорог в 9 населенных пунктах предусмотрено 119,3 млн тенге. На ремонт четырёх мостов в трех селах - Опытное поле, Перевальное и Прогресс - направлено свыше 86 млн теңге. На трассе «Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ» ремонтируется 75 км дороги. На эти работы предусмотрено 3,7 млрд тенге. Завершить оба участка планируется до конца года.

По итогам 7 месяцев Восточно-Казахстанская область сохраняет положительную динамику по основным социально-экономическим показателям. Среднедушевые денежные доходы населения выросли почти на 15% и составили 283 тысяч тенге, среднемесячная зарплата - на 9%, до 444,7 тысяч тенге. С начала года создано 11 тысяч рабочих мест, больше восьми тысяч из них - постоянные.

В настоящее время утвержден «План развития Глубоковского района на 2026-2030 годы». Его реализация должна быть ориентирована на создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций и повышение качества жизни населения.

Собственные доходы района остаются одним из ключевых вопросов. На 1 августа поступило 3,2 млрд тенге - это на 27,6% меньше такого же периода прошлого года. Необходимо расширять налоговую базу, развивать предпринимательство и привлекать новые производства.

Промышленность остается основой экономики района. На сегодня реализуются три инвестиционных проекта на 33,5 млрд тенге, предусматривающие освоение месторождений и создание новых рабочих мест. При этом важно увеличивать глубину переработки сырья и долю местного бизнеса в закупках крупных предприятий.

Отдельного внимания заслуживают подготовка кадров для промышленности. В рамках встречи поручено (совместно с предприятиями) определить перспективную потребность в специалистах и обеспечить подготовку кадров по востребованным профессиям.

В сельском хозяйстве за 7 месяцев произведено продукции на 16,6 млрд.теңге. Район - на первом месте в области по объему растениеводства. Важно активнее вводить в оборот неиспользуемые сельхозземли, укреплять кормовую базу и развивать цепочку «производство - переработка - сбыт».

Глубоковский район имеет высокий потенциал для развития горного, экологического, семейного и спортивного туризма. Реализуются проекты в сёлах Горная Ульбинка и Быструха, включая развитие туристической инфраструктуры и горнолыжного курорта. Аким области поставил задачу обеспечить сопровождение инвестпроектов и повысить качество туристсервиса.

В селе Бобровка реконструируются почти 45 км водопроводных сетей. В перспективе планируется обновить и системы водоснабжения в Ушаново, Верхнеберезовском и Алтайском.

В рамках подготовки к отопительному сезону завершаются ремонтные работы котельной КГП «Теплоэнергия». Аким региона поручил обеспечить полную готовность котельных и тепловых сетей района к началу отопительного сезона.

В Глубоковском районе строятся 18 одноэтажных домов на 36 квартир для многодетных семей и социально уязвимых категорий населения. В ходе встречи поручено завершить строительство до конца года и принять меры по дальнейшему увеличению объемов жилья.

Интернетом охвачены 34 из 36 населенных пунктов этого района. Стоят задачи ускорить подключение Мало-Убинки и Ново-Михайловки и обеспечить устойчивой связью основные населенные пункты и транспортные направления.

Что касается сферы образования, то 24 учителя из недостающих 28 педагогических кадров уже привлечены в Глубоковский район. Работа по закрытию дефицита должна быть продолжена. Глава региона отметил, что важно создавать дополнительные места в детсадах для детей в возрасте от 2 до 3 лет.

В районе продолжается капитальный ремонт здания районной больницы. Поручено усилить профилактику и раннее выявление заболеваний, в том числе с учетом роста онкологической заболеваемости.

В селе Белоусовка продолжается строительство Дома культуры на 150 мест. Готовность объекта на сегодня - 85%. Как подчеркнул аким области, строительство нужно завершить до конца года.

«Все вопросы, поднятые сегодня жителями, должны получить конкретные ответы и решения. Ответственные руководители обязаны обеспечить исполнение этих поручений и контроль за результатами», - подвел итог встречи аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

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