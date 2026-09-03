В ВКО для школьников провели онлайн-семинар по киберпреступности

Порядка 2 000 учащихся из 50 школ Восточно-Казахстанской области приняли участие в онлайн-семинаре, который провели специалисты Управления по противодействию киберпреступности ДП ВКО.

Старший оперуполномоченный Управления по противодействию киберпреступности Нурай Арыстанбек рассказала школьникам о дропперстве, кибербуллинге и распространённых схемах интернет-мошенничества, а также объяснила, чем опасны предложения о «лёгком заработке» и передача банковской карты или счёта другим лицам.

«Дропперство — это не безобидный способ подзаработать. За участие в таких схемах предусмотрена уголовная ответственность. За отчётный период по фактам дропперства зарегистрировано 48 уголовных дел, 19 из них уже направлены в суд», — отметила капитан полиции.

Старшеклассникам напомнили, как распознать кибербуллинг и защитить свои личные и банковские данные в интернете.

Школьников призвали не доверять обещаниям лёгкого заработка, не передавать свои банковские данные и всегда помнить: необдуманное решение в интернете может иметь реальные и серьёзные последствия.

Источник: ДП ВКО