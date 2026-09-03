В ВКО началась осенняя призывная кампания

В Восточно-Казахстанской области с 1 сентября началась осенняя кампания по призыву на срочную воинскую службу. В этом году из региона планируется направить в Вооружённые силы и другие воинские формирования около 700 молодых людей.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель начальника департамента по делам обороны ВКО Казбек Ахметов.

Оповещение граждан, подлежащих призыву, осуществляется посредством персональных повесток по месту жительства или работы, а также SMS-сообщений от службы 1414.

При этом система воинского учёта продолжает переводиться в цифровой формат, что позволяет получать необходимую информацию и оформлять ряд услуг дистанционно. В частности, отсрочку или освобождение от воинской службы можно оформить через портал eGov.kz. Все государственные услуги предоставляются бесплатно.

В департаменте по делам обороны предупреждают граждан не доверять посредникам, предлагающим за деньги решить вопросы, связанные с призывом. Уклонение от воинской службы влечёт ответственность в соответствии с законодательством.

Призывники, успешно прошедшие все предусмотренные процедуры, будут направлены для доукомплектования воинских частей Вооружённых сил и других воинских формирований.

Источник: РСК ВКО