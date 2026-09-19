В Усть-Каменогорске прошла ярмарка района Алтай

В областном центре Восточного Казахстана, в рамках Дней культуры района Алтай и проекта «Туған жер - алтын бесігім», в торговом центре «Алтай» прошла сельскохозяйственная ярмарка.

Жители и гости города смогли приобрести продукцию фермеров и сельхозпроизводителей района.

Ярмарку посетил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов. Он ознакомился с ассортиментом и пообщался с предпринимателями и главами хозяйств.

Всего на ярмарку привезли 10 тонн продукции: 5 тонн мяса, 1,5 тонны картофеля, 700 килограммов молочной продукции, 1,2 тонны подсолнечного масла, тонну рыбы и 500 кг мёда.

Говядина продавалась по 3500 теңге за килограмм, конина - по 3300 теңге, баранина - 3400 тг. Овощи и другие продукты предлагались по ценам ниже рыночных.

Глава региона поинтересовался объёмами производства, рынками сбыта и планами хозяйств. Он отметил, что важно поддерживать местных производителей и создавать условия, чтобы их продукция напрямую поступала жителям города.

Для посетителей на ярмарке прошла концертная программа с участием творческих коллективов района Алтай.

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