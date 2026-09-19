В областном центре ВКО в рамках экоакции высажено 250 саженцев

Сегодня в Усть-Каменогорске прошла масштабная экологическая акция, приуроченная к общенациональной программе «Таза Қазақстан» и Всемирному дню чистоты World Cleanup Day. В ней принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Основная часть мероприятия состоялась на территории у монумента Независимости. Здесь высадили 250 саженцев высотой от полутора до двух метров.

В акции приняли участие больше семи сотен человек, в том числе и 200 студентов вузов и колледжей, а также представители интеллигенции, общественные активисты, сотрудники государственных и коммунальных учреждений.

«Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, «Таза Қазақстан» - не просто акция. Это очень важный проект, способный изменить мировоззрение и образ жизни нашего народа. Чистота - это не только уборка территории от мусора. Это бережное отношение к родной земле, чувство общественной ответственности и пример для будущих поколений. Каждый чистый двор, каждая благоустроенная улица и парк - результат нашего общего труда. Искренне благодарю всех, кто активно участвует в этой доброй инициативе», - сказал глава региона.

Аким области вместе с участниками акции высадил саженцы. Также были проведены работы по уборке, благоустройству и озеленению территории.

Отметим, что по поручению Президента страны о высадке двух миллиардов деревьев с 2021 по 2027 годы, в Восточном Казахстане до следующего года планируется высадить 76 миллионов саженцев.

За последние пять лет в нашей области высажено свыше сорока миллионов саженцев. В этом году на полутора тысячах гектаров высажено более шести млн. саженцев.

(При использовании текстов и фотографий ссылка на пресс-службу акима ВКО обязательна).