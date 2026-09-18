В областном центре проходят Дни культуры района Алтай

В ВКО продолжается реализация регионального проекта «Туған жер - алтын бесігім» («Родная земля - моя золотая колыбель»), призванного продемонстрировать достижения городов и районов Восточного Казахстана и представить местных творческих талантов. В рамках этой инициативы с 17 по 19 сентября в Усть-Каменогорске проходят Дни культуры района Алтай.

17 сентября состоялась встреча со студентами Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова. 18 сентября цикл мероприятий продолжился на Арбате, где гости мероприятия смогли взглянуть на район Алтай по-новому и ощутить его уникальный колорит через творческие работы детей и художников.

Жители Усть-Каменогорска узнали о природе, туристическом потенциале, экологических инициативах, культуре и традициях района, а также ознакомились с новыми возможностями, которые современные технологии и искусственный интеллект открывают для этого региона.

Вечером в Восточно-Казахстанской областной филармонии состоялась выставка «Алтай - территория цифрового будущего», которую посетил аким области Нурымбет Сактаганов. Экспозиция представила современную жизнь района, продемонстрировав его достижения и новые проекты.

Затем состоялся гала-концерт с участием творческих коллективов Алтайского района. Зрителям представили 16 номеров, каждый из которых отражал уникальную культурную самобытность района, мастерство исполнителей и их глубокую любовь к родному краю.

«Этот год посвящен цифровизации и развитию искусственного интеллекта. Перед концертом мы организовали выставку, демонстрирующую, как цифровые технологии и искусственный интеллект внедряются сегодня в различные сферы. Творческая программа стала естественным продолжением этой темы», - отметила заместитель акима района Жанна Аскарова.

Специальным гостем концерта стала Меруерт Какимхан - солистка Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан и выпускница одной из школ города Алтай. Артистка специально приехала в родной город, чтобы встретиться с земляками и представить им свое творчество.

А 19 сентября в 8:00 на территории оптово-розничного центра «Алтай» сельскохозяйственная ярмарка. Жители и гости города смогут приобрести по доступным ценам продукцию местных производителей.

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