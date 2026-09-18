Аким ВКО посетил тактико-специальные учения в Катон-Карагайском районе

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов ознакомился с ходом активной фазы тактико-специальных учений, которые проходят в Катон-Карагайском районе с 10 по 19 сентября.

В учениях задействованы 78 военнообязанных, 20 военнослужащих постоянного состава бригады территориальной обороны ВКО, 20 военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения «Арлан» и «Бүркіт», а также 30 должностных лиц.

«Главная задача тактико-специальных учений - отработать чёткое взаимодействие всех подразделений и готовность действовать в любой ситуации», - отметил Нурымбет Сактаганов.

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