О заседании акимата

23 сентября 2026 года в 10-00 часов в зале заседаний №108 по адресу

г. Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, 40 состоится очередное заседание Восточно-Казахстанского областного акимата.

Заседание проводится в прямом эфире, в режиме онлайн по каналу YouTube.

Заявка на участие в открытом заседании в режиме онлайн, оффлайн подается не позднее, чем за два рабочих дня, до даты проведения заседания,

в бумажной форме по адресу г.Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, 40, кабинет № 414 по тел.71-31-54 или в электронной форме на адрес g.adykeneva@akimvko.gov.kz

В заявке указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии), год рождения, желающего присутствовать на заседании, а также контактные данные для обратной связи.

Допущенные на заседание, соблюдают установленный порядок внутриобъектового и пропускного режимов в зданиях.