Аким ВКО на встрече с населением рассказал о развитии Катон-Карагайского района

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провел отчетную встречу с жителями Катон-Карагайского района.

Первое крупное направление развития района - туризм, Катон-Карагай должен развиваться, как самостоятельное международное туристическое направление.

За первое полугодие 2026 года район посетили почти 11,5 тысяч туристов, объем туристических услуг вырос вдвое до 483,6 млн теңге. Сегодня здесь работают 66 объектов размещения на 1 289 мест.

Так, сегодня в районе реализуется несколько крупных туристических проектов: расширение пантолечебницы «Верх-Катунь» - 400 млн тг., строительство Altay Resort - 2 млрд тг., развитие экоотеля MuzTau - 200 млн тг., расширение Qaton Qaragai Resort&SPA - 150 млн теңге. Запланировано строительство Wellness Resort на 120 номеров стоимостью 8,8 млрд теңге с вводом в 2028 году.

«Наша задача - сделать Катон-Карагай самостоятельным международным туристическим направлением. Важно, чтобы человек приезжал сюда не на несколько часов, а оставался на несколько дней, пользовался услугами местного бизнеса и хотел вернуться снова», - подчеркнул аким области.

По его словам, новый аэропорт должен повысить транспортную доступность Катон-Карагая.

«Строительство нового аэропорта является одним из стратегических проектов района. Одновременно продолжается реконструкция дороги Усть-Каменогорск - Алтай - Улкен Нарын -Катон-Карагай - Рахмановские ключи, включая подъезды к туристическим объектам и мост через Белую Берель», - отметил Нурымбет Сактаганов.

Аким области поручил синхронизировать развитие транспортной, инженерной, санитарной и туристической инфраструктуры с реализацией крупных проектов.

В этом году в районе ремонтируется почти 39 километров дорог. Общая дорожная сеть района составляет 420 км. В этом году средним ремонтом охвачено до 39 километров дорог и улиц на сумму около 481 миллиона теңге. В настоящее время работы ведутся на направлениях Согорное - Барлык -Аксу, Жана-Ульга - Жамбыл - Берель, подъезде к Коробихе, а также на улицах Катон-Карагая и Шынгыстая. Главой региона поставлена задача - обеспечить качество ремонта и соблюдение сроков.

Что касается строительства жилья, в Катон-Карагайском районе построят 20 квартир. В планах - по программе «Одноэтажный Восток» возвести 10 одноэтажных домов на 20 квартир для многодетных и социально уязвимых семей. По состоянию на 1 сентября, в очереди на жилье состоят 260 человек. Аким области поручил завершить строительство домов до конца года и увеличивать объемы жилищного строительства.

Для сельского хозяйства и агропромышленного комплекса поставлена следующая задача - от производства сырья необходимо прейти к переработке.

За 8 месяцев объем сельхозпродукции вырос почти на два процента (до 10,4 млрд теңге). Всего в районе работают 833 крестьянских хозяйства. Особый акцент сделан на развитии мясного животноводства и переработки. В настоящее время строится откормочная площадка на три сотни голов, в Аршаты приобретено 236 голов племенного маточного поголовья. В рамках программы «Игілік» планируется приобрести 500 племенных маралов.

В районе динамично развивается пчеловодство: по итогам прошлого года Катон-Карагайский район занял второе место в области по производству меда - почти 588 тонн.

«Должна работать единая цепочка: кормовая база - животноводство - переработка - сбыт. Добавленная стоимость и рабочие места должны оставаться в районе», - отметил аким области.

Сегодня в районе больше половины собственных доходов района обеспечивает бизнес. Бюджет Катон-Карагайского района на нынешний год составляет 10,5 миллиардов теңге.

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