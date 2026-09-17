Аким ВКО посетил ряд объектов в районе Улкен Нарын

Аким Восточного Казахстана Нурымбет Сактаганов посетил в районе Улкен Нарын центральную котельную, строящийся жилой дом и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Центральная котельная обеспечивает теплом 38,5 тысяч кв. метров, к ней подключены 90 юридических и больше 300 физических лиц.

Аким региона проверил готовность объекта к отопительному сезону и поручил своевременно завершить всю работу, обеспечив стабильное теплоснабжение.

В районном центре продолжается строительство трёхэтажного дома на 30 квартир.

Работы выполнены на 70%, сдача запланирована на декабрь. Квартиры предназначены для очередников.

«Дом очень важно завершить в срок и строго соблюдать требования к качеству. При распределении жилья квартиры на первом этаже нужно предусмотреть для граждан с особыми потребностями», - отметил Нурымбет Сактаганов.

Глава региона также осмотрел недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Договор с прежним подрядчиком расторгнули из-за невыполнения обязательств, а в отношении этой компании возбуждено уголовное дело.

Завершить строительство планируется с привлечением другой компании в рамках социальных обязательств бизнеса.

Аким области предложил предусмотреть в комплексе сауну для детей, занимающихся в бассейне, а сам ФОК объединить с расположенным рядом спортивным комплексом в единый спортивный кластер.

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