Новую дорогу в обход Осиновского перевала введут в эксплуатацию в ноябре

В Восточно-Казахстанской области, в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, особое внимание уделяется качеству и безопасности дорог, ведущих к туристическим направлениям.

Один из таких проектов - строительство новой дороги в обход Осиновского перевала.

На сегодня основная часть дороги протяженностью около 12 километров готова. Ввести ее в эксплуатацию планируется в первой декаде ноября. Сейчас осталось завершить строительство моста.

Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов выехал на объект и проверил ход строительства.

«Длина моста на новой дороге составляет 176 метров, а высота - 45 метров. Еще одна важная особенность дороги - она примерно на 6 километров короче прежнего объездного маршрута. Это позволит водителям экономить время», - сказал Нурымбет Сактаганов.

Осиновский перевал - один из участков, где зимой из-за неблагоприятных погодных условий движение транспорта осложняется. Ввод новой дороги позволит повысить безопасность движения и упростить транспортное сообщение на этом направлении. Новый маршрут также важен для развития туристического потенциала Восточного Казахстана. После ввода дороги в эксплуатацию туристы смогут добираться до объектов в районах Алтай, Улкен Нарын и Катон-Карагайском районе по более короткому и безопасному маршруту.

Аким области подчеркнул необходимость качественно и в установленные сроки завершить строительные работы.

Отметим, что обновление дорожной инфраструктуры направлено не только на повышение туристической привлекательности региона, но и на улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами, а также создание безопасных и комфортных условий для жителей и гостей области.

(При использовании текстов и фотографий ссылка на пресс-службу акима ВКО обязательна).