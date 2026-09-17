Аким ВКО провел отчетную встречу с жителями района Улкен Нарын

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провел отчетную встречу с жителями района Улкен Нарын.

За 8 месяцев объем сельхозпродукции вырос почти на 12%, произведено 2,2 тыс. тонн мяса. ТОО «Елжас» реализует проект молочно-товарной фермы, мощностью 3,3 тысяч тонн молока в год. В 2027 году в селе Солоновка планируется открыть откормочную площадку на 1000 голов.

Основной объем промышленной продукции района выпускает ТОО «Элхон». В прошлом году предприятие запустило асфальтобетонный завод, стоимостью около полутора миллиардов теңге.

Аким области поручил активнее привлекать инвесторов для создания новых перерабатывающих производств.

В районе работают 9 туристических объектов, более чем на 550 мест. За первое полугодие район посетили свыше трёх тысяч туристов. Основные направления развития - лечебно-оздоровительный, экологический и спортивный туризм.

Протяженность дорожной сети района составляет 282,2 км, в этом году ремонтируется 28 км дорог.

В Кокбастау строят 5 км сетей водоснабжения, два резервуара и водозаборные сооружения. Уже проложено 2,2 км магистрального трубопровода. После завершения проекта село получит централизованное водоснабжение.

Автономная котельная и бюджетные объекты района готовы к отопительному сезону. В районе Улкен Нарын реконструируют почти 10 км теплосетей.

В этом году в районе строится 30-квартирный дом, площадью 1,3 тысяч кв. метров. В прошлом году для многодетных и социально уязвимых семей приобрели двухквартирный дом. Аким области поручил завершить строительство до конца года и увеличивать объемы жилищного строительства.

Интернетом охвачены 18 из 20 населенных пунктов - это 97,5% населения. В Уштобе до конца 2027 года планируется провести оптоволокно к госучреждениям, в Жулдызе до конца октября этого года - установить точку общественного доступа OneWeb.

В этом году здесь отремонтированы четыре объекта образования. Охват дошкольным образованием показывает 99,6%, в очереди пока остаются 11 детей от 2 до 6 лет. В этой связи, руководитель ВКО поручил создать дополнительные места.

Медицинскую помощь оказывают 18 организаций здравоохранения, обеспеченность оборудованием составляет свыше 93%. С начала года заболеваемость туберкулезом снизилась на 50%. На сегодня не хватает двух врачей. Акимом области поставлена задача - привлечь в район недостающих специалистов.

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