Система образования педагога-новатора из ВКО не имела аналогов в СНГ

В этом году 3 ноября исполнится ровно 10 лет, как ушел из жизни известный педагог-новатор из Восточного Казахстана - Казыкенов Жадыгер Есимханович, внесший неоценимый вклад в казахстанскую систему образования.

Родившийся 5 декабря 1939 года в селе Верх Березовка Катон-Карагайского района, Казыкенов Жадыгер Есимханович, за всю свою жизнь приобрел огромный педагогический опыт, работая во многих школах региона. Трудовую педагогическую деятельность он начинал учителем начальных классов в Катон-Карагайском районе, затем руководил Березовской, Урыльской, Ново-Явленской школами, а также несколькими школами в Талдыкорганской области.

Но особый пик его творческой, новаторской деятельности пришелся на школу-интернат имени Ленина в Усть-Каменогорске, предназначенной для обучения детей чабанов области, куда он был назначен директором в 1990 году. Уже в 1991 году школа-интернат была им трансформирована в областной казахский лицей-интернат политехнического направления нового типа. Внедряя новую программу и учебники, он разработал оригинальную методику по активизации мыслительной и познавательной деятельности учащихся на уроке.

Развитие лицея было направлено на постепенный переход к профессиональному обучению. Новатор ввел практико-ориентированные курсы по специальностям «экономика», «экология», «технические исследования», а также университетские дни, когда преподаватели вузов областного центра вели занятия по дисциплинам технического направления. В те годы такая практика осуществлялась только в этой школе.

Благодаря стараниям и новаторским начинаниям Жадыгера Есимхановича, происходит дальнейшая трансформация учебного заведения в Восточно-Казахстанский областной технико-экономический лицей-интернат. Система образования в лицее начиналась с 7-го до 12-го класса.

По его инициативе, впервые в Восточном Казахстане совмещались выпускные экзамены в лицее с вступительными экзаменами в университет. Такая новая образовательная структура не имела аналогов в СНГ: «лицей-колледж-вуз» с собственным учебным планом, уставом, положением.

Практически каждый выпускник этого лицея смог реализовать себя в качестве профессионала, многие работают в образовании, в государственных структурах, вносят вклад в науку и культуру Казахстана, развивают реальный сектор экономики.

Жадыгер Казыкенов был не только грамотным организатором и руководителем, но и талантливым педагогом. Как учитель русского языка и литературы, он проводил свои уроки на высоком научном теоретическом уровне, развивал ораторские способности у детей, их познавательно-мыслительную активность, самостоятельность, поощрял творчество учеников.

Кроме этого, он разрабатывал предложения для Министерства образования Казахстана о развитии лицеев, гимназий и одаренных детей, зачислении выпускников в вузы без вступительных экзаменов по итогам республиканских олимпиад, об изменениях и улучшении финансового положения лицеев-интернатов, о предоставлении государственного гранта студентам третьего курса, поступающим после колледжа. Его предложения были приняты и внедрены в образование РК.

По оценкам специалистов, педагог, несомненно, являлся новаторской личностью, внесшей большой вклад в развитие системы образования Казахстана.