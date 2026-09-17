Волейболистки «BEREL» из ВКО стартовали с победы на Азиатских играх
Волейболистки клуба «BEREL» из Восточно-Казахстанской области успешно начали выступление на XX Азиатских играх Aichi-Nagoya- 2026 в составе женской Национальной сборной Казахстана.
В стартовом матче турнира сборная Казахстана встретилась с командой Филиппин и одержала победу со счётом 3:1.
В составе Национальной команды участие в матче приняли представительницы клуба BEREL — Татьяна Яцкив и Юлия Фоменко.
Юлия Фоменко начала встречу в стартовом составе и с первых минут вышла на площадку, приняв участие в борьбе за первую победу Казахстана на турнире.
Для спортсменок клуба BEREL выступление на Азиатских играх — важный этап международной карьеры и возможность представить Восточный Казахстан на крупнейшем спортивном форуме континента.
Поздравляем Татьяну и Юлию с успешным стартом и желаем дальнейших побед вместе со сборной Казахстана!