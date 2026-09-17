В Усть-Каменогорске продолжается строительство двухуровневой транспортной развязки в левобережной части города. Основные несущие конструкции нового объекта уже практически завершены.

Напомним, строительство развязки началось в 2024 году с подготовительных работ. После завершения проект должен существенно разгрузить автомобильное движение и увеличить пропускную способность транспортного узла в 2,5 раза.

Проект реализуется в два этапа: первый предусматривает строительство кольцевой дороги, второй — возведение путепровода.

По информации пресс-службы ТОО «VK Development Group», на сегодняшний день установлены все опоры путепровода, основная часть балок также смонтирована. На участках, где балки уже установлены, продолжается бетонирование верхней части путепровода.

Параллельно ведется обустройство подходов к путепроводу на проспекте Сатпаева. Со стороны КШТ дорожная насыпь поднята примерно на два метра, со стороны мечети — на один метр. Подход к путепроводу со стороны проспекта Есенберлина готов примерно на 80%.

Таким образом, основной объем работ по возведению несущих конструкций практически завершен. В настоящее время строители сосредоточены на завершении пролётных конструкций и формировании дорожных подходов к путепроводу.

После завершения всех работ новая развязка должна обеспечить более удобное и безопасное движение транспорта, а также повысить пропускную способность одного из важных транспортных узлов города.