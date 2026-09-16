Аким ВКО посетил несколько предприятий областного центра

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил несколько предприятий Усть-Каменогорска: ТОО «Силумин-Восток», ТОО СКРП «Полиус», комплекс «Altai Mai», арматурный завод, мясоперерабатывющий завод «Айтас-МП», а также новый гематологический медицинский центр.

Рабочий день акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова начался с поездки на автобусе по областному центру. Вместе с ним по маршруту проехали заместитель акима города, руководители сферы ЖКХ Усть-Каменогорска, «Таза Өскемен» и другие ответственные сотрудники.

Возникающие по пути замечания глава региона тут же адресовал ответственным руководимтелям. Состояние улиц, благоустройство, санитарная очистка города - вопросы разбирали непосредственно на местах.

Затем маршрут продолжился на крупных предприятиях Усть-Каменогорска. Без долгих совещаний: встречи на ногах, непосредственно в цехах, с погружением во внутренние процессы производства.

Первой остановкой стал ТОО «Силумин-Восток». Инжиниринговая компания работает в Усть-Каменогорске с 1996 года и производит собственное оборудование, а также разрабатывает и реализует комплексные решения для промышленных предприятий.

Мощность производства шаровых кранов диаметром от 15 до 1000 мм достигает 70.000 единиц в год, электрораспределительных шкафов - 2 тысяч единиц. Руководитель предприятия Олег Фроимчук показал акиму производственные участки, рассказал о новшествах и дальнейших планах компании.

Следующим объектом стало ТОО СКРП «Полиус» - одно из передовых предприятий региона по производству полимерной продукции.

Здесь выпускают гибкую упаковку, полиэтиленовую плёнку, напорные трубы и другие изделия. На предприятии выстроен полный цикл - от производства различных видов плёнки и нанесения печати до выпуска готовой упаковки. Полимерные отходы перерабатываются и вновь возвращаются в производство. На предприятии работают около двух сотен человек, а зарплата составляет от 350 до 700 тысяч тенге. Продукция поставляется по всему Казахстану.

Далее аким посетил современный промышленный кластер, маслоперерабатывающий комплекс полного цикла «Altai Mai».

Завод открыли накануне Дня Независимости в прошлом году. При мощности 500 тонн продукции в сутки здесь уже произвели уже 15.000 тонн масла. 90% продукции предприятия идёт на экспорт: 70% поставляется в Китай, ещё часть - в Узбекистан и Таджикистан. Производственный цикл полный - также от приёма сырья до упаковки готового масла. На заводе действуют биологическая и химическая системы очистки, постоянно проводятся лабораторные исследования. Нурымбет Сактаганов также осмотрел котельную, обеспечивающую производство необходимыми паром и теплом.

Ещё одной точкой маршрута стал Усть-Каменогорский арматурный завод.

Сегодня здесь трудятся 535 человек. Производство оснащено роботизированными сварочными установками и современными центрами токарно-фрезерной обработки.

Готовая продукция поставляется по Казахстану и в Россию. Возможности предприятия позволяют выпускать до 50 единиц крупногабаритного оборудования в месяц. В их числе и шиберные задвижки диаметром 1000 и 1200 мм, каждая из них весит 20-25 тонн. Завод также выполняет сторонние производственные заказы.

Следующей остановкой стал холдинг «AITAS». Здесь производство не останавливается ни на секунду: работа организована в несколько смен, в каждой задействовано до 100 человек. Предприятие выпускает колбасные изделия, сосиски и другую мясную продукцию.

Завершился маршрут на одном из самых ожидаемых медицинских объектов региона новом гематологическом центре.

Комплекс состоит из трёх зданий общей площадью больше 38.000 квадратных метров. Основные строительно-монтажные работы уже завершились. На очереди - поставка и монтаж медицинского оборудования, укладка второго слоя асфальта, озеленение и благоустройство территории. О ходе завершающих работ главе региона доложил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Руфат Акрамов.

«Такие выезды нужны именно для того, чтобы видеть ситуацию своими глазами - и на городских улицах, и внутри предприятий. Усть-Каменогорск - крупный промышленный центр, здесь работают сильные производства, создаются рабочие места, осваиваются новые технологии. Наша задача - понимать, чем живут предприятия, какие у них планы и вопросы. И одновременно необходимо держать на контроле то, с чем жители сталкиваются каждый день: состояние города, благоустройство, дороги, коммунальную сферу. Всё это, в конечном счете, определяет качество жизни людей», - отметил Нурымбет Сактаганов.

По итогам поездки замечания, возникшие по городскому хозяйству, взяты в работу ответственными службами. По вопросам предприятий и завершения строительства гематологического центра, а также даны соответствующие поручения.

(При использовании текстов и фотографий ссылка на пресс-службу акима ВКО обязательна).