Пенсии и социальная поддержка: что важно знать жителям ВКО?

С 1 января этого года размер пенсий увеличился на 10%. Минимальный размер пенсии составляет 69 049 тенге, а размер базовой пенсионной выплаты - 60 005 тенге.

Об этом сообщили на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

При назначении пенсии учитывается трудовой стаж до 1 января 1998 года. В предусмотренных законодательством случаях в стаж также могут включаться периоды обучения, военной службы, ухода за ребенком и ухода за нетрудоспособными гражданами. Например, период фактического ухода неработающего отца за малолетним ребенком при соблюдении соответствующих требований может быть засчитан в трудовой стаж.

Специалисты рекомендуют гражданам, приближающимся к пенсионному возрасту, заранее проверить свои документы. Документы, подтверждающие трудовой стаж, рекомендуется собрать как минимум за шесть месяцев до выхода на пенсию. Это позволит своевременно выявить возможные несоответствия в сведениях и предотвратить проблемы при назначении пенсионных выплат.

Продолжается и работа по цифровизации государственных услуг. За девять месяцев текущего года департаментом оказано 25 367 государственных услуг. Из них 4 698 связаны с назначением пенсии, ещё 5 253 - с назначением государственной базовой пенсионной выплаты.

На брифинге также разъяснили меры поддержки, предоставляемые гражданам с инвалидностью. При проведении медико-социальной экспертизы оценивается не только диагноз человека, но и его способность передвигаться, обслуживать себя, ориентироваться, общаться и осуществлять трудовую деятельность. По результатам оценки определяется потребность в технических средствах реабилитации, услугах индивидуального помощника, специалиста жестового языка, гигиенических средствах и других видах социальной поддержки.

Соблюдение требований по формированию доступной среды относится к ответственности владельцев объектов. Пандусы, дверные проёмы, поручни, тактильные обозначения и санитарные помещения должны соответствовать установленным требованиям. В случае ремонта или реконструкции объекта сведения, указанные в декларации о соответствии требованиям доступности, также должны быть актуализированы.

По словам специалистов, эти меры направлены на своевременную реализацию социальных прав граждан, повышение доступности государственных услуг и предоставление поддержки с учётом потребностей каждого человека.

Источник: РСК ВКО