Ревизионной комиссии ВКО исполнилось 15 лет

Ревизионная комиссия по Восточно-Казахстанской области отмечает 15-летие со дня основания. За это время подход к государственному аудиту заметно изменился: сегодня важно не только выявить нарушение, но и понять его причины, оценить эффективность расходов и предупредить подобные риски в будущем.

За 15 лет специалисты комиссии провели 314 аудиторских мероприятий, тем самым охватили 3 113 объектов.

Общий объём проверенных средств и активов составил 2,2 трлн.теңге. По итогам работы принято свыше 4000 рекомендаций и поручений.

И за этими цифрами - контроль эффективности средств, направленных на дороги, ЖКХ, образование, здравоохранение, социальную сферу, природные ресурсы и другие важные для жителей нашей области направления.

Сегодня в комиссии работают 35 специалистов. Они активно используют риск-ориентированный подход, цифровую аналитику и автоматизированную обработку больших массивов данных. Здесь держат руку на пульсе цифровизации - искусственный интеллект применяется для раннего выявления финансовых рисков и нетипичных операций.

При этом технологии остаются лишь инструментом, а окончательные выводы и решения всё же - за специалистами.

За 15 лет Ревизионная комиссия прошла путь от традиционного финансового контроля к современной модели госаудита. Главный акцент на эффективном использовании государственных ресурсов и конкретном результате для жителей Восточного Казахстана.

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