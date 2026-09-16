В Восточном Казахстане завершен селеопасный период

В горных районах Восточно-Казахстанской области широко распространены процессы селеобразований. Селевую опасность в области представляют 13 бассейнов рек, расположенные в четырех районах ВКО - Зайсанский район (река Кендырлык, Джеменей), г. Риддер (реки Громотуха, Белая Уба, Быструха), район Алтай (р.Тургусун), Катон-Карагайский район (р. Сарымсакты, Бухтарма, Урыль, Берель, Калмачиха, Чиндагатуй, Арасан).

Имеющиеся на территории области 144 моренных озера формируют 13 очагов зарождения селя, представляющих угрозу для 11 населенных пунктов.

Как отмечают специалисты ВК филиала Казселезащиты МЧС, селепроявления возможны лишь после обильных затяжных осадков, при сильном землетрясении.

Оползнеопасные участки в области встречается редко, всего 9 участков в основном береговые откосы и подрезы гор автодорогах. Это бассейны рек: Громотуха, Уба, Черновая, Хамир, Бухтарма и Кендерлык, которые расположены в районах: Алтай, Катон-Карагайский, Зайсанский и г. Риддер.

В селеопасный период, который длился с 15 мая до 15 сентября текущего года, в регионе действовал штаб для отслеживания за обстановкой, работало 10 наблюдательных гидропостов, из них 9 сезонных и один круглогодичный, проведено 80 наземных обследований по селеопасным участкам, также 45 обследований по оползнеопасным участкам. Кроме того, проведено два аэровизуальных обследования селеопасных участков Катон-Карагайском и окрестности города Риддера.

С 16 сентября селеопасный сезон завершен. Благодаря постоянному мониторингу селеопасный период прошел без чрезвычайных ситуаций, сходов селей, зафиксировано не было. В настоящее время обстановка на территории области остается стабильной.

Специалистами ВК филиала «Казселезащита» начаты работы по подготовке к зимнему лавиноопасному периоду.

Источник: ДЧС ВКО