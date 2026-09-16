В Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова студентам представили книгу Главы государства Касым-Жомарта Токаева «К справедливому обществу - через честное слово». В ходе встречи участники обсудили общественно-политические вопросы, поднятые в книге, темы закона и порядка, национальных ценностей, образования и науки, а также роль молодежи в развитии страны.

В издании собраны доклады, статьи, интервью и выступления Президента разных лет. Сборник состоит из 21 тематического раздела. Помимо вопросов политики и экономики, в нем затрагиваются темы языка, образования, науки, культуры, духовности, молодежи и экологической культуры.

В центре книги - размышления о современных направлениях развития Казахстана, общественной ответственности, взаимных обязательствах государства и граждан, а также ценностях, необходимых для формирования справедливого общества.

Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Айдар Садырбаев отметил, что книга может стать для молодежи источником новых идей и помочь расширить кругозор. Он призвал студентов не ограничиваться беглым чтением, а вдумчиво разбирать основные мысли каждой главы.

- «Таза Қазақстан», «Адал азамат», учение Абая «Толық адам» (о целостном человеке) - все это находит отражение в книге Главы государства «К справедливому обществу - через честное слово». Если читать каждую главу осознанно, вдумываясь в ее содержание, ваш кругозор и взгляды, уверен, будут расширяться. Ответ на вопрос о том, какие факторы влияют на формирование «Справедливого Казахстана», также можно найти в этой книге. Гораздо важнее не просто восхищаться и превозносить идеи, изложенные в труде, а действительно понять их, - сказал Айдар Садырбаев.

По его словам, утверждение принципов справедливого общества зависит не только от государственных решений. Не менее важны взаимоотношения между гражданами, их личная ответственность и общественное согласие.

- Благополучие и единство, стабильность и мир, согласие и взаимопонимание - наше главное богатство. Для развития страны необходима стабильность, а стабильность начинается с взаимопонимания. Слова Абая «Если вы, казахи, не будете видеть друг в друге друзей, все дела ваши напрасны» и сегодня не утратили своего значения, - отметил А.Садырбаев.

Теме «Закон и порядок», которой уделено особое внимание в книге, посвятила свое выступление ассоциированный профессор кафедры юриспруденции Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова, кандидат юридических наук Гульмира Байркенова. По мнению учёной, соблюдение закона является не только важнейшим условием поддержания порядка в обществе, но и одним из ключевых механизмов формирования гражданской ответственности.

- В разделе «Закон и порядок» книги Главы государства подчеркивается, что соблюдение требований закона имеет принципиальное значение для построения справедливого общества. При этом ответственность возлагается не только на государство. Важно, чтобы каждый гражданин, каждый человек соблюдал закон и придерживался установленных правил. Это можно назвать одним из основных условий формирования справедливого общества в будущем, - сказала Гульмира Байркенова.

Директор филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области Айгуль Сейилхан обратила внимание на временной охват книги. По ее словам, сборник включает не только позиции Главы государства, сформированные на современном этапе, но и важные мысли, высказанные им в предыдущие годы.

-В этом труде собраны не только мысли, высказанные Главой государства за период его президентства с 2019 года, но и важные выводы, сделанные им в предыдущие годы. В каждой главе есть размышления, непосредственно связанные с современным казахстанским обществом. Здесь говорится о качестве нации, языке, ответственности в любой профессии, любви к Родине, патриотизме, ценности независимости, а также содержатся глубокие мысли о государственном управлении, - сказала Айгуль Сейилхан.

Одним из наиболее значимых моментов встречи для студентов стало обсуждение книги не как набора готовых выводов, а как основы для осмысления современных общественных процессов. Молодые участники обменялись мнениями о законе и порядке, гражданской ответственности, национальных ценностях, патриотизме и собственной роли в развитии страны.

Таким образом, книга «К справедливому обществу - через честное слово» была представлена как сборник, который не только объединяет высказывания Главы государства разных лет, но и дает возможность глубже осмыслить его взгляды на актуальные вопросы, стоящие сегодня перед казахстанским обществом.