Подготовка к отопительному сезону в ВКО взята на усиленный контроль

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов принял участие в совещании под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова. Под призмой обсуждения - готовность регионов страны к предстоящему отопительному сезону.

Готовность трёх ТЭЦ Восточного Казахстана составляет 96%. Полностью завершён капитальный ремонт 737 км электрических сетей, теплосетей - на 98%. Сети водоснабжения и водоотведения, автономные котельные и объекты бюджетной сферы готовы на 100%.

Отдельное внимание руководством области уделяется Риддерской ТЭЦ. Здесь уже отремонтировали котёл №5, готовность шестого котла - 90%, работы по нему должны завершить до конца сентября. Ремонт тепловых сетей выполнен на 98%.

Несмотря на общую высокую готовность, Нурымбет Сактаганов поручил не снижать темпы до полного завершения всех работ. Перед курирующим сферу ЖКХ заместителем акима области Бакытжаном Байахметовым поставлена задача - лично проверить подготовку объектов в Серебрянске и Новой Бухтарме, проинспектировать состояние теплосетей и держать на контроле поставки угля.

Отдельные поручения акима области получили управления здравоохранения, образования и социальной защиты. Все социальные объекты должны стабильно обеспечиваться теплом и пройти отопительный сезон без сбоев.

Поставка угля населению и теплоисточникам идёт по утверждённому графику. На сегодня для коммунально-бытового сектора поставлено 354,2 тыс. тонн - 72,3% от общей потребности. Ещё 15 тысяч тонн угля находятся на железнодорожных тупиках ВКО.

Подготовка к отопительному сезону остаётся на особом контроле руководства региона.

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