Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов принял участие в заседании Правительства РК, посвящённом развитию цифровых активов. Обсуждались новые способы привлечения инвестиций, применение цифрового теңге и подготовка специалистов для технологических отраслей.

Для Восточного Казахстана практический интерес представляют возможности финансирования инфраструктурных и производственных проектов, повышения прозрачности бюджетных расходов и развития местных технологических компаний.

На заседании рассмотрели токенизацию реальных активов (механизм привлечения капитала через цифровые инструменты). Национальному банку Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил определить приоритетные активы и обеспечить чёткое регулирование и безопасность сделок.

Ещё одно направление - расширение применения цифрового теңге, прежде всего, в госзакупках. Его использование призвано повысить эффективность расходов и автоматизировать расчёты.

Кроме того, обозначены задачи по подготовке кадров, поддержке отечественных разработчиков и обеспечению кибербезопасности. Такие меры могут способствовать развитию технологических компетенций в регионах.

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