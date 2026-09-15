В Казахстане стартовала регистрация на первый республиканский марафон «Читающая нация»

В Казахстане стартовала регистрация на первый республиканский марафон чтения книг «Читающая нация». Проект объединит участников из всех регионов страны и станет одной из крупнейших национальных инициатив по популяризации чтения и развитию культуры книги.

Марафон пройдет с сентября 2026 года по апрель 2027 года в двух языковых лигах - казахской и русской. Проект включает 7 специализированных направлений: «Читающая школа» - для учащихся 6–10 классов; «Читающий колледж» - для студентов колледжей; «Читающий университет» - для студентов вузов; «Читающий педагог» - для учителей школ и преподавателей колледжей; «Читающая династия» - для семейных команд; «Читающий государственный служащий» - для госслужащих; «Читающий интеллектуал» - для всех граждан без ограничений по возрасту и роду деятельности.

Каждому участнику предстоит прочитать 15 книг по своему направлению из специально сформированного фонда в 330 произведений (165 на казахском и 165 на русском языках). В книжные списки вошли произведения отечественных авторов, мировая классика и современные книги. При их формировании также были учтены произведения, вошедшие в перечень «100 книг» по итогам общенационального голосования, а также мировые бестселлеры, включая произведения лауреатов Нобелевской премии по литературе.

Основной читательский этап начнется в сентябре месяце текущего года, и продлится до марта 2027 года: участники читают книги и публикуют краткие отзывы в личном кабинете. В марте–апреле 2027 года состоятся финальное тестирование и интеллектуальные квизы.

Победители и призеры региональных этапов получат денежные премии: 1-е место - 600 000 тенге; 2-е место - 450 000 тенге; 3-е место - 300 000 тенге.

Все финалисты будут отмечены дипломами и электронными сертификатами.

Подробные правила участия, регламенты по направлениям и списки книг опубликованы на официальном сайте проекта: www.reading-nation.kz

К реализации республиканского марафона «Читающая нация» присоединились ряд значимых партнеров проекта. Союз писателей Казахстана, Фонд развития креативных индустрий, цифровые платформы KITAP и «Яндекс Книги» будут содействовать развитию культуры чтения, поддержке современных литературных инициатив и созданию новых возможностей для взаимодействия читателей с книгой.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.