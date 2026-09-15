По итогам восьми месяцев 2026 года Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Восточно-Казахстанской области проведен мониторинг соблюдения режима рабочего времени в 59 государственных органах.

По результатам мониторинга защищены трудовые права 95 государственных служащих, которым в общей сложности предоставлено 190 часов времени для отдыха.

Данный показатель свидетельствует о конкретных результатах проводимой работы по недопущению привлечения государственных служащих к выполнению служебных обязанностей за пределами установленного рабочего времени и обеспечению их трудовых прав.

Соблюдение режима рабочего времени является важным фактором, который не только обеспечивает защиту трудовых прав сотрудников, но и непосредственно влияет на эффективность их работы. Соблюдение времени отдыха позволяет государственным служащим качественно выполнять свои профессиональные обязанности.

Соблюдение трудовых прав государственных служащих, эффективная организация рабочего времени и предупреждение случаев сверхурочной работы являются одними из важных направлений совершенствования системы государственного управления.

Основная цель реформирования государственной службы – развитие профессионального и личностного потенциала государственных служащих, улучшение условий труда и формирование новой культуры государственного управления.

В этом направлении по инициативе Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в государственных органах внедрены системы контроля и управления доступом, позволяющие осуществлять мониторинг рабочего времени сотрудников.

Внедрение данных систем позволяет совершенствовать учет рабочего времени государственных служащих, а также предупреждать случаи сверхурочной работы, опозданий и выхода на работу в выходные дни.

В государственных органах, где системы контроля установлены и работы по их интеграции полностью завершены, также отмечается улучшение соблюдения трудовой дисциплины. Это оказывает положительное влияние на защиту законных прав государственных служащих.

В Восточно-Казахстанской области данное направление работы находится на постоянном контроле.

Работа по защите прав государственных служащих, соблюдению трудовой дисциплины и созданию благоприятных условий труда в государственных органах будет продолжена.