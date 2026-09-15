В ВКО с 1 октября начинается отопительный период

С 1 октября в Восточно-Казахстанской области начинается отопительный период. В преддверии сезона сотрудники ДЧС проводят профилактические рейды в жилом секторе и напоминают жителям о правилах безопасности при использовании печей, дымоходов и электроприборов.

Об этом сообщили специалисты ДЧС ВКО на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

С началом отопительного сезона повышается риск пожаров и отравлений угарным газом. По словам специалистов, во многих случаях причиной происшествий становится несоблюдение простых правил безопасности.

За прошлый отопительный период в Восточно-Казахстанской области произошло 460 пожаров, 341 из них - в жилом секторе, в результате чего в частных домах погибли 22 человека.

Среди основных причин трагедий - неосторожное обращение с огнём, курение в постели в состоянии алкогольного опьянения и нарушения при эксплуатации печей. Не менее опасен угарный газ, от которого с начала года пострадал 21 человек.

Одной из мер профилактики является установка датчиков угарного газа. Как отметил начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов, в регионе такая работа продолжается, особенно в домах социально уязвимых граждан. За последние шесть лет в области установлено более 17 тысяч датчиков.

Источник: РСК ВКО