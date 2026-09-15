Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поздравил специалистов санитарно-эпидемиологической службы с профессиональным праздником.

Уважаемые специалисты санитарно-эпидемиологической службы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактика инфекционных заболеваний и контроль за безопасностью окружающей среды - чрезвычайно ответственная задача. А результат этой работы во многом складывается из ежедневного системного и кропотливого труда.

Вы занимаетесь профилактикой различных заболеваний, напрямую влияющих на здоровье населения, контролируете соблюдение санитарных требований. Особенно важны ваши профессионализм и ответственность в предупреждении распространения инфекционных заболеваний и своевременном выявлении возможных рисков.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Восточном Казахстане остаётся стабильной. Значительный вклад в обеспечение безопасности жителей региона вносят опыт и добросовестная работа специалистов отрасли.

В этот профессиональный праздник выражаю вам искреннюю благодарность за ваш труд. Желаю крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и больших успехов в работе. Пусть каждый день приносит удачу, а все ваши начинания завершаются успехом!

С уважением, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.