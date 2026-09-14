Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов от имени Главы государства вручил сегодня именные часы и благодарственное письмо бронзовому призёру Всемирных игр кочевников Вадиму Макарцову.

Вадим Макарцов завоевал бронзовую медаль в стронгмене, выступив против достойных соперников, в числе которых были спортсмены из Российской Федерации и Ирана.

Аким области пожелал спортсмену на следующих Всемирных играх кочевников, которые пройдут в России, в городе Казани, через два года, подняться на высшую ступень пьедестала.

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