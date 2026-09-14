В ВКО пройдет марафон «Читающий государственный служащий»

В нашей стране стартовал республиканский марафон, реализуемый в рамках поручения Главы государства по развитию культуры чтения и продвижению национальной инициативы «Читающая нация».

В рамках марафона «Читающая нация» запущено специальное направление «Читающий государственный служащий». Участникам необходимо прочитать 15 книг на казахском или 15 книг на русском языке из специально подготовленного списка.

В список вошли произведения отечественных авторов, мировая классика и современная литература. Это - ценные произведения, которые расширяют кругозор, развивают критическое мышление и вдохновляют на новые идеи.

Марафон пройдет с сентября 2026 года по март 2027 года.

Победители получат денежные призы, а финалисты будут награждены дипломами и электронными сертификатами.

Приглашаем всех государственных служащих принять участие в марафоне и стать частью общенационального движения «Читающая нация»!